События

13:50 06.01.2017

В Одесской области 17 населенных пунктов остались без электроэнергии из-за непогоды

17 населенных пунктов в 6 районах Одесской области остались без электроснабжения из-за непогоды.

Как сообщила на своей странице в Facebook и.о. главы Одесской областной государственной администрации Соломия Бобровская, над восстановлением энергоснабжения работают 28 бригад и 32 единиц техники.

Кроме того, по ее данным, в регионе остановлено отправление автобусов пригородных и междугородных внутриобластных автобусных маршрутов общего пользования.

На дорогах области работает 75 единиц техники, в режиме ожидания находится 66 единиц техники.

Как сообщалось, в ближайшие сутки погоду большей части Украины будет определять циклон, перемещающийся через территорию страны с Балкан. В частности, в северных, центральных областях, в Одесской и Николаевской областях ожидаются сложные погодные условия: снег, местами сильные снегопады, метели, порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, температура в течение суток 14-19° мороза.

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