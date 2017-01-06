Под Новозвановкой в четверг был ранен украинский военный, погибших нет

Один украинский военнослужащий получил ранения в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны за минувшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших украинских военнослужащих не было. Один украинский боец получил ранение, это случилось возле населенного пункта Новозвановка", - сказал А.Мотузяник на брифинге в пятницу в Киеве.

По его словам, обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований в четверг продолжались на всех направлениях, в том числе с использованием тяжелого вооружения.

В частности, на луганском направлении минувшие сутки начались с обстрела из 152-мм пушек. "За 10 минут боевики выпустили 50 артснарядов по украинским позициям у с.Троицкое. Также неподалеку Новозвановки боевики выпустили 20 минометных мин. Враг продолжает тактику применения тяжелого оружия преимущественно ночью. Кроме этого, фиксируются эпизоды режима прекращения огня поблизости Новотошковки, где вел огонь вражеский снайпер, и Станице Луганской", - рассказал А.Мотузяник.

На донецком направлении по его словам, боевики нарушили перемирие 6 раз, почти все случаи пришлись на район г.Авдеевка и пгт Луганское Бахмутского района. В обоих местах огонь велся из минометов, в целом боевики выпустили 49 мин. Еще один раз незаконные вооруженные формирования открывали огонь из стрелкового оружия у пгт Зайцево Бахмутского района.

На мариупольском направлении обстрелы велись по всей линии столкновения: "от Красногоровки и Марьинки на севере через Новотроицкое, Павлополь и Гнутово до сел Водяное и Широкино на побережье Азовского моря. По словам А.Мотузяника, почти все провокации сопровождались огнем из легкого оружия, лишь поздней ночью противник выпустил 5 минометных мин у г.Марьинка.