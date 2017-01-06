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13:02 06.01.2017

В Белоруссии разработали бронежилет высокого класса защиты против винтовочных пуль

Белорусские ученые представят в этом году новейший бронежилет высокого класса защиты против винтовочных пуль, сообщил академик-секретарь отделения физико-технических наук Национальной академии наук (НАН) Белоруссии Александр Ласковнев.

"Будет предложена новая технология бронежилета высокого класса защиты против винтовочных пуль с термоупрочненными сердечниками", - сказал А.Ласковнев на презентации Года науки в Белоруссии в пятницу.

"Он сможет противостоять очень мощному оружию", - продолжил академик. "В качестве защитного элемента будет использована бронекомпозиционная панель из сверхвысокомолекулярного полиэтилена и керамических элементов", - уточнил ученый.

Также, по его словам, ведется разработка многофункциональных беспилотных летательных аппаратов с дальностью полета до 50 км и тренажеров для подготовки операторов.

В рамках программы Союзного государства в 2017 году будет завершена разработка элементов экрана противометеорной защиты повышенной стойкости для космических аппаратов - оптимизация по составу, покрытию и массовым характеристикам, рассказал А.Ласковнев.

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