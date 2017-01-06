Циклон покинет Украину 9 января, температура воздуха начнет повышаться с 10-го

Циклон принес снегопады и вьюги в Одесскую и Николаевскую области, в западных и северных регионах морозы могут достигать -25°, сообщил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

"Осложнение погодных условий уже началось в Одесской и Николаевской областях, где наблюдаются очень сильные снегопады, очень слабая видимость на дорогах. Скорость ветра достигает 20-22 м/с. Таким образом, усложняется ситуация уже буквально сегодня с утра", - сказал он на заседании оперативного штаба государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС в пятницу в Киеве.

По его словам, на протяжении 6-7 января осложнение погодных условий – сильные снегопады, вьюги, снежные заносы – ожидается в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Сумской областях.

"Наибольшее количество осадков ожидаем, что выпадет в Одесской и Николаевской областях", - сообщил Н.Кульбида.

Он добавил, что в Черниговской, Киевской и Винницкой областях увеличится высота снежного покрова от 13 до 19 см.

По словам директора Укргидрометцентра, в западных областях ожидается спокойная погодная ситуация, в восточных регионах температура воздуха будет около 0 градусов и гололед.

Кроме того, он отметил, что в западных и северных областях продолжит снижаться температура воздуха, минимальная температура составит -14-19°, местами -20-25°.

"Это касается западных и северных областей, а также Винницкой, Черкасской, Кировоградской областей", - сказал Н.Кульбида.

Он также сообщил, что циклон покинет территорию Украины 9 января.

"Начиная с 10-го числа, будет наблюдаться постепенное повышение температурного режима", - сказал директор Укргидрометцентра.