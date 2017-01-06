В связи с нападением на здание суда в Измире задержаны 18 человек

Правоохранительные органы Турции задержали 18 человек в связи с нападением на здание суда в турецком городе Измире, сообщил в пятницу министр юстиции Турции Бекир Боздаг.

Жертвами этого нападения стали полицейский и сотрудник суда.

Накануне у здания суда в Измире был подорван автомобиль, начиненный взрывчаткой. Кроме того, организаторы нападения намеревались обстрелять здание суда из автоматического оружия и закидать его гранатами.

По словам Б.Боздага, полицейскому, который погиб во время этого нападения, ценой своей жизни удалось предотвратить более масштабный теракт.

Б.Боздаг заявил, что у властей Турции нет никакого сомнения в том, что за этим нападением стоит Курдская рабочая партия, считающаяся Анкарой террористической организацией.