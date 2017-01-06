Минобороны опровергает информацию о якобы потерях артиллерии ВСУ из-за взлома российскими хакерами программы

Командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины опровергает информацию СМИ о якобы уничтожении гаубиц из-за взлома российскими хакерами программного обеспечения украинских артиллеристов.

"По информации Командования ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, потери вооружения артиллерии за время проведения АТО в разы меньше упомянутых (в СМИ называли 80% гаубиц Д-30 – ИФ) и не связаны с указанной причиной. В настоящее время воинские части ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВС Украины вполне боеспособны, укомплектованы и способны выполнять задачи по назначению", - говорится в сообщении на сайте Минобороны.

В оборонном ведомстве просят журналистов обнародовать только проверенную информацию, полученную из компетентных официальных источников.