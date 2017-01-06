События

12:23 06.01.2017

Российские военные симулируют заболевания, не желая пополнять части на Донбассе

Кандидаты на командные должности в российские соединения и части, находящиеся на Донбассе, зачастую симулируют заболевания и оформляют справки о семейных обстоятельствах, не желая ехать на восток Украины, констатирует Главное управление разведки Министерства обороны.

"Руководство ВС РФ активизировало мероприятия по отбору кандидатов на командные должности в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного ВО (Ростов-на-Дону) среди офицерского состава других военных округов России для обеспечения ротационных мероприятий в зимне-весенний период 2017 года", - говорится в сообщении ГУР на странице в Фейсбуке в пятницу.

Кандидаты проходят медицинское обследование и аттестационные комиссии по месту службы. Однако большинство кандидатов пытается симулировать заболевания и оформлять справки по семейным обстоятельствам во избежание таких командировок, указывает украинская разведка.

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