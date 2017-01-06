В Киеве открыты 30 пунктов обогрева, в случае необходимости их может быть 50

Во всех районах Киева в связи со снижением температуры воздуха развернули работу 30 пунктов обогрева, 11 из них функционируют в круглосуточном режиме.

"В основном это помещения ЖЭКов, территориальных центров социального обслуживания, учреждений здравоохранения и т.д. Мы отошли от практики развертывания палаток, поскольку это опасно (из-за возможности возникновения пожаров) и не совсем удобно. Люди могут согреться, выпить чаю или кофе. В каждом пункте есть аптечка. Если будет необходимо, мы увеличим количество таких помещений для обогрева на 20 единиц", - рассказал заместитель главы Киевской горгосадминистрации Петр Пантелеев в пятницу в одном из пунктов обогрева, сообщает пресс-служба КГГА.

К работе пунктов обогрева в столице привлечены, кроме спасателей ГСЧС, специалисты Общества Красного Креста.

П.Пантелеев также проинформировал о результатах заседания постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Киеве: "Во-первых, теплоснабжающим предприятиям города было дано поручение откорректировать параметры теплоносителя для обеспечения комфортной температуры в домах киевлян. (…) Второе - развертывание пунктов обогрева в столице. Третье - организация уборки снега, поскольку 7 января синоптики прогнозируют интенсивный снегопад".

По словам замглавы КГГА, в случае снегопада в субботу, 7 января, будет принято решение перекрыть въезд в столицу крупногабаритного транспорта и обратился к водителям с просьбой учесть эту информацию при составлении маршрутов.

"У нас готовы к работе около 600 единиц техники: 380 автомобилей коммунальной корпорации "Киевавтодор", а также механизация ЖЭКов. Отработаны маршруты уборки, чтобы обеспечить оперативную уборку улицы. Однако мы также рассчитываем на поддержку киевлян. По возможности просим пересесть на общественный транспорт, чтобы не создавать заторов большим количеством авто, а также не парковать машины в местах, где они будут мешать уборке", - отметил П.Пантелеев.

На сайте КГГА опубликован список с адресами и временем работы пунктов обогрева.