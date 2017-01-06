"Укравтодор" ограничил движение любого транспорта на дорогах Николаевской области, в Одесской – только большегрузного

Движение транспортных средств всех категорий на всех автомобильных дорогах общего пользования государственного и местного значения в Николаевской области с 10:00 6 января ограничено в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Согласно сообщению пресс-службы Госагентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор"), данные меры предпринимаются с целью недопущения пробок в движении и оперативной расчистки дорог от снега.

В сообщении также отмечается, что с 8:00 6 января ограничивается движение большегрузных транспортных средств на всех дорогах общего пользования в Одесской области.

В Херсонской области с 10:00 временно ограничено движение большегрузных транспортных средств на автодороге общего пользования М-14 Одесса – Мелитополь - Новоазовск (на Таганрог) на участке между Николаевом и Херсоном.