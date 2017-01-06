События

10:18 06.01.2017

Два человека пострадали в результате ДТП с участием автомобиля патрульной полиции

В Харькове в ночь на четверг в результате столкновения автомобиля ВАЗ-2101 под управлением пьяного водителя с машиной патрульной полиции пострадали два человека.

"В районе перекрестка проспекта Героев Сталинграда и ул.Морозова водитель автомобиля ВАЗ-2101 совершил столкновение с автомобилем патрульной полиции, который ехал в попутном направлении впереди. В результате ДТП пострадал водитель ВАЗ и его пассажирка. Оба доставлены в больницу скорой и неотложной помощи", - сообщил корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" начальник отдела профилактической работы облуправления превентивной деятельности ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Никоненко.

Он также сообщил, что по результатам экспертизы водитель ВАЗ на момент ДТП находился в состоянии сильного алкогольного опьянения: "По результатам экспертизы уровень содержания алкоголя в крови составил 2,42 промилле".

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