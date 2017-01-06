В Харьковской области автомобиль упал в кювет, погибли 6 человек, в том числе двое детей

Шесть человек, в том числе двое детей, погибли в результате ДТП возле с.Чкаловское Чугуевского района Харьковской области, один человек в тяжелом состоянии госпитализирован в центральную районную больницу, сообщается на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Авария произошла накануне около 21.17 на 22 км автодороги Харьков – Меловое.

«Водитель автомобиля Volvo, двигаясь со стороны пос.Шевченково в сторону Чугуева не справился с управлением и допустил переворачивание автомобиля на обочину с последующим наездом на препятствие (дерево). В результате ДТП погибли 6 из 7-ми человек, ехавших в автомобиле. На месте происшествия погибли девочка (2011г.р.), две женщины (1962 и 1985г.р.) мужчина (1988 г.р.) Еще одна девочка (2010 г.р.) и мужчина (1956 г.р.) умерли в карете скорой неотложной помощи», - сообщил корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" начальник отдела профилактической работы облуправления превентивной деятельности ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Никоненко.

Он также сообщил, что водитель машины (мужчина 1987г.р.) госпитализирован в Чугуевскую больницу в тяжелом состоянии.

«У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение, закрытые травмы грудной клетки, отдела позвоночника. Он в реанимации Чугуевской больницы. В настоящее время проводятся экспертизы, чтобы установить состояние, в котором он находился на момент ДТП», - сказал О.Нконенко.

По факту аварии начато уголовное производство по.ч.3 ст.286 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двоих и более человек) УК Украины.