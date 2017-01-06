События

08:34 06.01.2017

В Деснянском районе Киева реконструируют транспортную развязку – КГГА

В Деснянском районе Киева реконструируют одноуровневую транспортную развязку (вул. Каштановая – вул. Оноре де Бальзака) с устройством двустороннего дорожного движения на улице Оноре де Бальзака, что позволит увеличить пропускную способность дороги ориентировочно на 50%, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Первый этап реконструкции с организацией двустороннего движения на улице Оноре де Бальзака (от улицы Каштановой до ул. Генерала Ватутина) предоставил возможность осуществить разветвление транспортных потоков, что позволило жителям микрорайона № 2 жилого массива Выгуровщина-Троещина сократить маршрут движения при выезде из жилого массива в сторону станции метрополитена "Петровка" и уменьшил перепробег транспортных средств в целом", - говорится в сообщении.

Финансирование реконструкции будет осуществлено за счет городского бюджета.

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