События

08:17 06.01.2017

В Харьковской области в ДТП погиб пешеход

В среду, 4 января, в Харьковской области, в результате наезда 2 автомобилей погиб пешеход, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"По прибытию следственно-оперативной группы на место происшествия, предварительно установлено, что на 400 км автодоророги Киев-Харьков-Должанский, вблизи села Шелудьково Коломацкого района, 35-летний водитель автомобиля "Шевроле-Авео" не справился с управлением и совершил наезд на пешехода – 59-летнего мужчину, пытавшегося пересечь проезжую часть в неустановленном месте", - говорится в сообщении.

Сразу после этого, неустановленный водитель автомобиля "Рено", двигавшегося в попутном направлении, допустил повторный наезд на сбитого пешехода и скрылся с места преступления.

Пешеход погиб на месте происшествия.

По итогам оперативно-розыскных мероприятий был обнаружен автомобиль "Рено". Водитель, 51-летний житель Хмельницкой области, в содеянном признался.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины происшествия, рассматривается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины.

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