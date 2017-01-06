Военная прокуратура в 2016г. направила в суд почти 300 дел о коррупции - Матиос

Следователями военной прокуратуры Украины в 2016 году направлено в суд 285 обвинительных актов в отношении 329 человек в рамках уголовных производств о коррупции, сообщает главный военной прокурор Анатолий Матиос.

"Всеми следователями военной прокуратуры (144 военных следователя – не путать с 500 детективами НАБУ), кроме других более 3 тыс. расследованных и направленных в суд производств, за весь 2016 в суд направлено 285 обвинительных актов по факту получения или предоставления неправомерной выгоды в отношении 329 человек", – написал А.Матиос на своей странице в Фейсбук.

Как отметил глава военной прокуратуры, в 2016 году суды вынесли 131 обвинительный приговор в рамках производств о коррупции, в результате чего к ответственности привлекли 135 человек.