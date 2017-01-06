События

02:58 06.01.2017

Прокуратура и фискалы изъяли в Бахмуте контрафактный алкоголь

В четверг, 5 января, сотрудники прокуратуры Донецкой области и представители Государственной фискальной службы Украины, по итогам обысков, обнаружили и изъяли контрафактную алкогольную продукцию в частном секторе г.Бахмут, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"По информации правоохранителей, мать и дочь изготавливали поддельные алкогольные напитки и в дальнейшем реализовали их на местных рынках", - говорится в сообщении.

В двух частных домах правоохранители изъяли порядка 40 литров спирта, 12 литров готовых напитков и оборудование.

Продолжается досудебное расследование по ч.3 ст.204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение и сбыт подакцизных товаров).

Устанавливаются все, причастные к данному правонарушению, лица.

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