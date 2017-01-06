Керри считает российские хакерские атаки серьезной проблемой и уверен, что Обама правильно на них отреагировал

Президент США Барак Обама принял правильные ответные меры на прошедшие в ходе предвыборной кампании хакерские атаки, за которыми, по мнению Вашингтона, стоит Россия, заявил в четверг глава американского Госдепа Джон Керри.

"Это (хакерские атаки - ИФ) было серьезным событием, и президент Обама отреагировал соответствующим образом", - заявил он, отвечая на вопрос о том, была ли реакция США достаточной.

Дж.Керри подчеркнул, что не видит причин подвергать сомнению выводы американских экспертов и разведслужб о том, что за атаками стоят именно хакеры из РФ, и напомнил, что данная тема "была поднята при контактах с Россией".

"Вы не знаете обо всех мерах, которые одобрил президент (в ответ на атаки - ИФ), а я не могу вам об этом рассказать", - добавил глава госдепа.

Как сообщалось, в конце декабря США ввели санкции против России в ответ на хакерские атаки. Кроме того, Б.Обама принял решение о ряде секретных ответных мер.