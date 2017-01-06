События

01:47 06.01.2017

Керри считает российские хакерские атаки серьезной проблемой и уверен, что Обама правильно на них отреагировал

Президент США Барак Обама принял правильные ответные меры на прошедшие в ходе предвыборной кампании хакерские атаки, за которыми, по мнению Вашингтона, стоит Россия, заявил в четверг глава американского Госдепа Джон Керри.

"Это (хакерские атаки - ИФ) было серьезным событием, и президент Обама отреагировал соответствующим образом", - заявил он, отвечая на вопрос о том, была ли реакция США достаточной.

Дж.Керри подчеркнул, что не видит причин подвергать сомнению выводы американских экспертов и разведслужб о том, что за атаками стоят именно хакеры из РФ, и напомнил, что данная тема "была поднята при контактах с Россией".

"Вы не знаете обо всех мерах, которые одобрил президент (в ответ на атаки - ИФ), а я не могу вам об этом рассказать", - добавил глава госдепа.

Как сообщалось, в конце декабря США ввели санкции против России в ответ на хакерские атаки. Кроме того, Б.Обама принял решение о ряде секретных ответных мер.

ВАЖНОЕ

Поезд "Интерсити" №743 возобновил движение

На подъезде к Львову сломался поезд "Интерсити"

Боевики 14 раз обстреляли силы АТО, в том числе из 120- и 152-мм артиллерии, ранен боец ВСУ

Начат процесс ликвидации ГТРК "Всеукраинская служба "Украинское телевидение и радиовещание"

Нацсовет по телерадиовещанию выдал бланк лицензии телеканалу "1+1"

ПОСЛЕДНЕЕ

Восемь человек погибли при взрыве в центре Багдада - СМИ

Жительница Харьковщины, бросившая полуторогодовалых дочерей с пьющим отцом, приговорена к 2,5 годам тюрьмы

В Николаевской области 6 января ограничат движение грузовиков

Украинцы не пострадали вследствие взрыва в турецком Измире

Семь машин столкнулись в Харькове, 4 человека пострадали

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Операция Трест
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Rul.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА