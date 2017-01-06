Поезд "Интерсити" №743 сообщением "Дарница-Трускавец" возобновил движение и скоро прибудет во Львов, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

Как сообщил агентству оперативный дежурный Львовской железной дороги, по состоянию на 00.13 6 января, поезд "Интерсити" №743 возобновил движение, после проведения необходимых ремонтных работ. В скором времени поезд прибудет во Львов.

Как сообщалось, в четверг вечером на подъезде к Львову сломался поезд "Интерсити" №743 сообщением "Дарница-Трускавец" (следующий через Киев и Львов).