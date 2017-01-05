В Николаевской области 6 января ограничат движение грузовиков

Служба автомобильных дорог Украины в Николаевской области приняла решение 6 января в связи с ухудшением погодных условий закрыть движение грузовых и крупногабаритных транспортных средств на участках автомобильных дорог по территории области.

Как сообщает Управление превентивной деятельности ГУНП в Николаевской области, речь идет о следующих участках: М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск, км 55+550 (от границы с Одесской областью) – км 177+531 (до границы с Херсонской областью); Т-15-14 – подъезд к пгт Березанка, км 0+000 (от примыкания к автодороге М-14) – 4+430 (до перекрестка улиц в пгт Березанка); Т-15-13 Нечаянное – Очаков км 0+000 (от примыкания к автодороге М-14) – км 36+900 (до перекрестка с автодорогой Т-15-07 на выезде из Очакова).

Кроме того, на въезде в Херсон будет организован объезд для грузового транспорта при ухудшении погодных условий 6-8 января, сообщает сайт Херсонской облгосадминистрации.

Вопросы готовности специализированных служб гражданской защиты к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, связанные с осложнением погодных условий в период с 6 по 8 января, обсуждались в четверг на внеплановом заседании межведомственного оперативного штаба региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС.

Согласно прогнозам синоптиков, в Херсонской области ожидаются сильные снегопады с образованием снежного покрова высотой до 35 см, сильные продолжительные метели, снежные заносы, усиление скорости ветра до 15-20 м/с, обледенение проводов, деревьев и гололед на дорогах.

По словам заместителя главы Херсонской ОГА Вадима Чабана, с автоперевозчиками области будет проведен дополнительный инструктаж по ситуации и реагированию на автодорогах.

"Для грузового транспорта на въезде в Херсон будет организован объезд, который будет направлять грузовики к месту отстоя, чтобы переждать непогоду. Такие места будут обустроены на трассе М14: Т-образного перекрестка в с. Чернобаевка с местом отстоя "Чернобаевский рынок"; на трассе Р42, район с.Жовтневое - у автозаправки; на трассе М14, г.Алёшки – возле автозаправок "Близнецы", - говорится в сообщении.