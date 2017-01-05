События

19:36 05.01.2017

Украинцы не пострадали вследствие взрыва в турецком Измире

Консульская служба Министерства иностранных дел Украины, ссылаясь на данные Генконсульства Украины в Турции, информирует, что украинцев нет среди пострадавших в результате взрыва в Измире.

"Взрыв в Измире: Генконсульство Украины сообщает, что украинцев среди потерпевших нет", - говорится в сообщении консульской службы МИД в микроблоге в Твиттере.

Как сообщали западные СМИ, начиненный взрывчаткой автомобиль был подорван в четверг у здания суда в Измире на западе Турции, ранения получили, по предварительным данным, 10 человек, один из них в критическом состоянии.

Полиция в ходе перестрелки уничтожила двух из трех террористов, устроивших теракт. Третьему удалось скрыться.

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