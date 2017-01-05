События

18:35 05.01.2017

СБУ приглашает на учебу в Академию на специальности "Государственная безопасность" и "Филология"

Новые правила приема абитуриентов на 2017 год обнародованы на сайте Национальной академии Службы безопасности Украины (http://academy.ssu.gov.ua/ua/page_abiturient/).

Для абитуриентов с полным общим средним образованием Академия объявляет набор по государственному заказу на специальности: "Государственная безопасность" (специализации: углубленное изучение иностранных языков и углубленное изучение тактико-специальных дисциплин); "Филология" (специализация - перевод в сфере обеспечения государственной безопасности).

Граждане Украины, желающие стать курсантами Национальной академии СБУ, по своему месту жительства или учебы до 1 марта 2017 года должны обратиться в подразделения, органы Службы безопасности Украины с письменным заявлением установленного образца.

ВАЖНОЕ

Боевики 14 раз обстреляли силы АТО, в том числе из 120- и 152-мм артиллерии, ранен боец ВСУ

Начат процесс ликвидации ГТРК "Всеукраинская служба "Украинское телевидение и радиовещание"

Нацсовет по телерадиовещанию выдал бланк лицензии телеканалу "1+1"

Взрыв раздался в турецком Измире, есть пострадавшие

Один украинский военный ранен в зоне АТО за сутки

ПОСЛЕДНЕЕ

Семь машин столкнулись в Харькове, 4 человека пострадали

"Подрывнику" 10-этажки в Сумах вручено уведомление о подозрении, планируется судебно-психиатрическая экспертиза по его вменяемости

Конгресс украинцев Канады и общественные организации передали 11 тонн гумпомощи для Донбасса

НАБУ завершило досудебное расследование хищения средств в "Центре обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця"

Госкомтелерадио разрабатывает порядок выдачи разрешения на ввоз издательской продукции с территории государства-агрессора

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Секретные истории
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Rul.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА