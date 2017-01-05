СБУ приглашает на учебу в Академию на специальности "Государственная безопасность" и "Филология"

Новые правила приема абитуриентов на 2017 год обнародованы на сайте Национальной академии Службы безопасности Украины (http://academy.ssu.gov.ua/ua/page_abiturient/).

Для абитуриентов с полным общим средним образованием Академия объявляет набор по государственному заказу на специальности: "Государственная безопасность" (специализации: углубленное изучение иностранных языков и углубленное изучение тактико-специальных дисциплин); "Филология" (специализация - перевод в сфере обеспечения государственной безопасности).

Граждане Украины, желающие стать курсантами Национальной академии СБУ, по своему месту жительства или учебы до 1 марта 2017 года должны обратиться в подразделения, органы Службы безопасности Украины с письменным заявлением установленного образца.