События

18:24 05.01.2017

Боевики 14 раз обстреляли силы АТО, в том числе из 120- и 152-мм артиллерии, ранен боец ВСУ

Боевики совершили 14 обстрелов украинских позиций на всех направлениях в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе, в том числе из 152-мм артиллерии, в результате чего ранение получил военнослужащий Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, как сообщает пресс-центр в четверг вечером в странице в Фейсбук, из 120 миллиметровых минометов и гранатометов различных систем на Луганском направлении боевики обстреляли Новозвановку. Из гранатометов били по Талаковке, а по Новотроицкому огонь вел снайпер.

На Мариупольском направлении - из гранатометов и стрелкового оружия - по Павлополю, Марьинке, Водяному и Новотроицкому.

"На Донецком направлении из 152-миллиметровой артиллерии вели огонь по нашим позициям в районе Троицкого, а из гранатометов и стрелкового оружия - по Луганскому и Авдеевке", - говорится в сводке пресс-центра.

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