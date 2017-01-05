Начат процесс ликвидации ГТРК "Всеукраинская служба "Украинское телевидение и радиовещание"

Министр информационной политики Украины Юрий Стець подписал приказ, которым запускается процесс ликвидации украинского государственного канала иновещания УТР (Государственная телерадиокомпания "Всеукраинская служба "Украинское телевидение и радиовещание").

Как сообщает в четверг, 5 января, пресс-служба Мининформполитики, этот приказ Ю.Стець подписал в конце декабря 2016 года во исполнение закона "О системе иновещания Украины" и для экономии государственных средств.

"Замечу, что процесс ликвидации длительный, поэтому проводится полная инвентаризация, идет анализ того, что переводится, что списывается. В то же время Министерство информационной политики Украины будет контролировать, чтобы в процессе ликвидации не нарушались права сотрудников", - комментирует замминистра Артем Биденко.

Согласно закону "О системе иновещания Украины", госпредприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" должна создаваться именно на базе УТР. Закон был подписан президентом Украины 28 декабря 2015 года.

Система иновещания включает национальное информационное агентство "Укринформ" и Мультимедийную платформу иновещания Украины, которая будет создана на базе ГТРК "Украинское телевидение и радиовещание".

В Мининформполитики напомнили, что запуск Мультимедийной платформы иновещания Украины состоялся 1 октября 2015 г. Вместо спутникового телеканала УТР в эфире стартовал телеканал UA|TV.

Как сообщалось в конце декабря, с января 2017 года медиагруппа "1+1 Медиа" (контролирует телеканалы "1+1", "2+2", ТЕТ, "ПлюсПлюс" и "Униан-ТВ", а также информагентство "УНИАН", интернет-проекты "Главред" и "Телекритика") закрывает проект Ukraine Today.