Нацсовет по телерадиовещанию выдал бланк лицензии телеканалу "1+1"

Национальный совет по телевидению и радиовещанию выдала телеканалу "1+1" бланк лицензии на аналоговое вещание и ожидает от телеканала документов о его конечных бенефициарах.

"Бланк подписан, и руководство телеканала может его забрать уже сейчас. Мы также ожидаем от телеканала документального подтверждения, что его конечные бенефициары не изменились", - сообщил глава Нацсовета Юрий Артеменко в ходе брифинга в четверг.

По словам заместителя председателя Нацсовета Ульяны Фещук, бланк лицензии выдан раньше срока для того, что бы снять напряжение в обществе и журналистском коллективе.

"В этот раз произошла манипуляция общественным мнением, манипуляция мнением журналистского коллектива", - отметила она, добавив, что с 29 декабря Нацсовет находился под давлением телеканала "1+1".

В свою очередь руководитель юридического департамента медигруппы "1+1 Медиа" Татьяна Смирнова отметила, что ответы на все запросы Нацсовета телеканал присылал вовремя.

Позднее в четверг генеральный директор "1+1 Медиа" Александр Ткаченко написал на своей странице в Фейсбуке о том, что данная ситуация продемонстрировала "систему двойных стандартов и избирательный подход конкретно к "Плюсам" и "попытку политического давления на канал со стороны властных органов".

"В связи с этим хотелось бы напомнить, что медийный бизнес, во-первых, никак не связан с историей ПриватБанка, личность собственника не может быть основанием для преследований, даже если кому-то не нравится фамилия Коломойский", - продолжил А.Ткаченко.

Он также выразил благодарность всем за поддержку и отдельно отметил коллектив "1+1": "Вы - лучшие). И мы дальше "будемо вражати".

Ранее А.Ткаченко в комментарии "ТСН" рассказал, что он 4 января в третий раз принес в Нацсовет документы относительно бенефициара канала, однако в там сообщили, что принесенные документы их не устраивают.

Как сообщалось, 28 декабря канал "1+1" обнародовал на своем веб-сайте обращение его руководства и сотрудников к президенту, спикеру парламента и премьер-министру, в котором заявил, что администрация главы государства пытается повлиять на Нацсовет по телерадиовещанию для отмены решения о продлении лицензии "1+1".

В свою очередь Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что лицензия для телеканала "1+1" на аналоговое вещание переоформлена и продлена на семь лет 15 декабря и попросил телеканал предоставить документальное подтверждение неизменности конечных бенефициаров канала после национализации ПриватБанка.