События

17:44 05.01.2017

Конгресс украинцев Канады и общественные организации передали 11 тонн гумпомощи для Донбасса

4 января 2017 Конгресс украинцев Канады совместно с канадской компанией "Сaravan Logіstics", а также канадскими общественными организациями "Ukraine Appeal", GlobalFire, Global Medic и Лигой украинцев Канады собрали и отправили в Украину 11 тонн гуманитарной помощи.

Как сообщает в четверг пресс-служба МИД Украины, данный груз состоит из медицинского оборудования и средств пожаротушения и будет передан в больницы и пожарные станции на востоке Украины, в частности в Мариуполь. Это уже четвертая отправка гуманитарной помощи указанными меценатами в Украину.

"Собранные в январе 2017г украинской общиной Канады оборудование позволит улучшить качество оказания первой медицинской помощи пострадавшим в результате российской агрессии против нашего государства, а также позволит повысить эффективность борьбы с пожарами", - отметили в пресс-службе МИД Украины.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что украинская сторона высоко ценит усилия правительства Канады, а также украинской диаспоры в этой стране в сфере оказания гуманитарной помощи Украине.

ВАЖНОЕ

Боевики 14 раз обстреляли силы АТО, в том числе из 120- и 152-мм артиллерии, ранен боец ВСУ

Начат процесс ликвидации ГТРК "Всеукраинская служба "Украинское телевидение и радиовещание"

Нацсовет по телерадиовещанию выдал бланк лицензии телеканалу "1+1"

Взрыв раздался в турецком Измире, есть пострадавшие

Один украинский военный ранен в зоне АТО за сутки

ПОСЛЕДНЕЕ

Семь машин столкнулись в Харькове, 4 человека пострадали

СБУ приглашает на учебу в Академию на специальности "Государственная безопасность" и "Филология"

"Подрывнику" 10-этажки в Сумах вручено уведомление о подозрении, планируется судебно-психиатрическая экспертиза по его вменяемости

НАБУ завершило досудебное расследование хищения средств в "Центре обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця"

Госкомтелерадио разрабатывает порядок выдачи разрешения на ввоз издательской продукции с территории государства-агрессора

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Великое путешествие
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
аренда недвижимости в сфере обслуживания в Луцке
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА