Конгресс украинцев Канады и общественные организации передали 11 тонн гумпомощи для Донбасса

4 января 2017 Конгресс украинцев Канады совместно с канадской компанией "Сaravan Logіstics", а также канадскими общественными организациями "Ukraine Appeal", GlobalFire, Global Medic и Лигой украинцев Канады собрали и отправили в Украину 11 тонн гуманитарной помощи.

Как сообщает в четверг пресс-служба МИД Украины, данный груз состоит из медицинского оборудования и средств пожаротушения и будет передан в больницы и пожарные станции на востоке Украины, в частности в Мариуполь. Это уже четвертая отправка гуманитарной помощи указанными меценатами в Украину.

"Собранные в январе 2017г украинской общиной Канады оборудование позволит улучшить качество оказания первой медицинской помощи пострадавшим в результате российской агрессии против нашего государства, а также позволит повысить эффективность борьбы с пожарами", - отметили в пресс-службе МИД Украины.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что украинская сторона высоко ценит усилия правительства Канады, а также украинской диаспоры в этой стране в сфере оказания гуманитарной помощи Украине.