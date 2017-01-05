НАБУ завершило досудебное расследование хищения средств в "Центре обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця"

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) завершили расследование в уголовном производстве о хищении средств должностными лицами филиала ПАО "Укрзализныця" – "Центр обеспечения производства" (ранее – "Укрзализнычпостач").

"Собранные детективами доказательства антикоррупционными прокурорами признаны достаточными для составления и направления в суд обвинительного акта", – написал заместитель Генерального прокурора Украины – руководитель САП Назар Холодницкий на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

Он уточнил, что после завершения выполнения требований ст.290 УПК Украины (ознакомление стороны защиты с материалами досудебного расследования) обвинительный акт будет направлено в суд.

Как сообщалось, НАБУ в середине июля 2016 года сообщила о выявлении этого хищения средств. "Служебные лица совместно с представителями субъектов хозяйствования искусственно завышали стоимость предметов закупки на сумму более 20 млн грн (при цене договора поставки около 55 млн грн), обеспечивали оплату, легализовали полученные средства", - говорилось в релизе.

Тогда детективы НАБУ задержали трех человек: заместителя директора ГП - председателя комитета по конкурсным торгам и начальника профильного отдела ГП - члена комитета по конкурсным торгам, а также куратора участников торгов.

Н.Холодницкий указал, что уже после реорганизации "Укрзализныци" в 2016 году те же лица продолжали действовать по этйо схеме, поставив себе целью завладеть госсредствами на сумму уже свыше 43 млн грн, однако этому помешал Антимонопольный комитет, аннулировавший результаты закупок по жалобе добросовестного участника торгов.

"Впрочем, это не исключает ответственности должностных лиц "Укрзализныци" и коммерческих предприятий за совершение законченного покушения на завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением", – отметил руководитель САП.