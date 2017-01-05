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15:57 05.01.2017

Госкомтелерадио разрабатывает порядок выдачи разрешения на ввоз издательской продукции с территории государства-агрессора

Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания работает над проектами нормативно-правых актов, направленных на реализацию закона "О внесении изменений в некоторые законы об ограничении доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания", вступившего в силу 1 января 2017 года.

"Кабинет министров в трехмесячный срок должен обеспечить издание нормативно-правовых актов, предусмотренных этим законом. Госкомтелерадио уже работает над проектами правительственных постановлений, которыми будет утвержден порядок выдачи разрешения на ввоз с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины издательской продукции, которая может быть распространена на территории Украины", - отмечается в сообщении комитета.

Согласно ему, Госкомтелерадио также разрабатывает положение об экспертном совете, который будет осуществлять оценку и анализ издательской продукции, критерии оценки издательской продукции разрешенной для распространения на территории Украины, а также порядок наложения административно-хозяйственных штрафов за нарушение требований статьи 28-1 Закона Украины "Об издательском деле" и порядок ведения реестра издательской продукции государства-агрессора, разрешенной к ввозу и распространению на территории Украины.

В Госкомтелерадио подчеркивают, что с 1 января ввозить на таможенную территорию Украины соответствующую издательскую продукции разрешается только на основании полученного разрешения, но не ранее вступления в силу постановления Кабинета министров Украины, которым будет определяться порядок выдачи такого разрешения.

Как сообщалось, 30 декабря президент Украины Петр Порошенко подписал принятый Верховной Радой 8 декабря закон №5114 "О внесении изменений в некоторые законы об ограничении доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания".

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