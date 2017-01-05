События

15:12 05.01.2017

Ограничения движения для грузовиков введены в Одесской области из-за непогоды

Движение большегрузных транспортных средств в пределах Одесской области временно ограничено в связи с существенным ухудшением погодных условий, сообщает пресс-служба ПАО "Государственная акционерная компания "Автомобильные дороги Украины".

Как отмечается в сообщении, движение большегрузного транспорта на всех дорогах государственного значения Закарпатской и Ивано-Франковской области уже восстановлены в связи с улучшением погодных условий.

Как уточнила в комментарии агентству пресс-служба ПАО, по состоянию на 15:00 движение большегрузного транспорта также восстановлено на трассах М-06 Киев - Чоп, 621-702 км (от г.Стрый до границы с Закарпатской областью) и Н-13 Львов - Самбор - Ужгород, 132-156 км (от г.Турка к границе с Закарпатской обл.) во Львовской области.

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