События

14:43 05.01.2017

Спасатели и автодоровцы обеспечивают проезд через карпатские перевалы – ГСЧС

По состоянию на 12.00 четверга на территории Закарпатской области проезд по автодорогам государственного значения и перевалах, проходящих через них, обеспечен в нормальном режиме, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Водителям грузового транспорта, которые не могут самостоятельно преодолеть скользкую дорогу, спасатели ГСЧС оказывают помощь в буксировке. Всего с начала сильных снегопадов уже отбуксировано 89 транспортных средств", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте ГСЧС Украины в четверг днем.

Отключений от электроснабжения в области не зафиксировано.

Вместе с тем, подразделения ГСЧС и облавтодора продолжают ликвидировать последствия схода лавины на автодорогу местного значения Колочава-Хуст между населенными пунктами Ольшаны, Хустского района и Мерешор Межгорского района. По состоянию на 12.00 из снега высвобождены четыре автомобиля.

Кроме того, 5 января в 10.35 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на автодороге государственного значения Мукачево – Рогатин, вблизи с.Деловое Раховского района, сошла лавина (размер 12х3х1м). Движение транспортных средств осуществлялся в реверсном режиме и регулировалось работниками полиции. В 11.00 дорожное покрытие от снега было расчищено, движение транспортных средств полностью восстановлено. Жертв и травмированных в результате схода снежной лавины нет.

По состоянию на 5 января на территории Львовской области спасатели вытащили из снежных заносов 8 большегрузных автомобилей, а также установили и оборудовали стационарный пункт обогрева и создали два передвижных пункта обогрева.

На территории Ивано-Франковской области в направлении Закарпатской области (Вышковский и Яблоницкий перевалы) обеспечен проезд транспортных средств. По информации Укравтодора, дороги находятся в проезжем состоянии.

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