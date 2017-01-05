В Харьковской области ожидается ухудшение погодных условий – ОГА

В связи с ожидающимся в ближайшие дни ухудшением погодных условий на территории Харьковской области комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям в четверг утвержден порядок взаимодействия подразделений облгосадминистрации, Службы автодорог, облавтодора, ГУ Нацполиции и ГУ ГСЧС в области, сообщает пресс-служба ОГА.

По информации начальника Харьковского регионального гидрометцентра Валентины Андриенко, днем 6 января и ночью 7-го на территории области ожидается сильный снег, метель, налипание мокрого снега, гололед. Ветер северо-восточный, 15-20 м/с. Температура будет колебаться от 7-12 градусов мороза 6 января до -4... + 1 градусов днем 7-го. К 9 января температура снова понизится до 5-10 градусов мороза.

"Для того, чтобы такие условия не вызвали перебоев в движении транспорта, в службе автомобильных дорог Харьковской области для обработки дорожного покрытия заготовили 77,7 тыс. т песка (100% плана), 11,2 тыс. т соли (100% плана) К работе готовы 314 единиц техники, а также создан 10-дневный резервный запас ГСМ: 10 тонн бензина и 31,45 тонн дизтоплива", - сообщает пресс-служба ХОГА.

Кроме того, на случай непредвиденных ситуаций служба автомобильных дорог области заключила 117 договоров на привлечение дополнительной техники с предприятиями районов. Подготовлены также 18 площадок для временной стоянки транспортных средств, производственные базы (5 стационарных и 43 временных площадок), тупики, запасы зимней спецодежды и обуви. К работе в период неблагоприятных погодных условий готовы 56 пунктов обогрева.

По информации "Харьковоблэнерго", на случай чрезвычайных ситуаций на электросетях области предприятием сформирован аварийный запас опор (300шт), кабельно-проводной продукции (24 км) и силовых трансформаторов (20шт).

"35 аварийных бригад "Харьковоблэнерго" (175 человек) работают в круглосуточном режиме. Также круглосуточно работают диспетчерские. Резервные бригады переведены на усиленный режим работы. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных погодными условиями, дополнительно будут задействованы силы и средства компании: 1123 работника и 470 единиц техники", - цитирует пресс-служба начальника управления топливно-энергетического комплекса Харьковской ОГА Алексея Белоцкого.