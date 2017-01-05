Полиция разыскивает неизвестного, ранившего в ноги иностранца в центре Киева

Поздно вечером в среду в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о том, что на бульваре Леси Украинки лежит раненый молодой человек, при выяснении оказавшийся гражданином другого государства, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"Местный житель, который стал случайным свидетелем происшествия, рассказал правоохранителям: он видел, как у подъезда дома разговаривали два человека. Неожиданно один из них произвел три выстрела в своего собеседника", - говорится в сообщении полиции, обнародованном в четверг днем.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия и окружающую территорию, изъяла три стреляные гильзы, которые направила на экспертное исследование, опросила возможных свидетелей и очевидцев

Пострадавший - 25-летний иностранец, с огнестрельным ранением обеих ног госпитализирован. Правоохранители смогут опросить мужчину, как только получат разрешение от врачей.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.121 (Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

"Правоохранители разыскивают стрелявшего, устанавливают его личность, а также все обстоятельства и причины указанного правонарушения", - проинформировали в полиции.