События

14:28 05.01.2017

Полиция разыскивает неизвестного, ранившего в ноги иностранца в центре Киева

Поздно вечером в среду в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о том, что на бульваре Леси Украинки лежит раненый молодой человек, при выяснении оказавшийся гражданином другого государства, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"Местный житель, который стал случайным свидетелем происшествия, рассказал правоохранителям: он видел, как у подъезда дома разговаривали два человека. Неожиданно один из них произвел три выстрела в своего собеседника", - говорится в сообщении полиции, обнародованном в четверг днем.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия и окружающую территорию, изъяла три стреляные гильзы, которые направила на экспертное исследование, опросила возможных свидетелей и очевидцев

Пострадавший - 25-летний иностранец, с огнестрельным ранением обеих ног госпитализирован. Правоохранители смогут опросить мужчину, как только получат разрешение от врачей.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.121 (Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

"Правоохранители разыскивают стрелявшего, устанавливают его личность, а также все обстоятельства и причины указанного правонарушения", - проинформировали в полиции.

ВАЖНОЕ

Один украинский военный ранен в зоне АТО за сутки

Почти сотни старопечатных книг недосчитались по итогам проверки во Львовской галерее искусств

За минувшие сутки боевики 52 раза открывали огонь по позициям украинских военных, один военнослужащий ранен

Боевики 32 раза обстреляли позиции сил АТО в среду, один украинский военный ранен

ВСУ в 2017 году займутся профессиональным комплектованием офицерского состава

ПОСЛЕДНЕЕ

Спасатели и автодоровцы обеспечивают проезд через карпатские перевалы – ГСЧС

В Харьковской области ожидается ухудшение погодных условий – ОГА

Дополнительный поезд "Интерсити+" будет курсировать 8 и 9 января между Киевом и Львовом

В Украине на Рождество ожидается морозная, ветреная погода

В связи с похолоданием в Киеве повысят температуру теплоносителей в батареях

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Работа в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА