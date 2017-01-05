События

13:28 05.01.2017

Дополнительный поезд "Интерсити+" будет курсировать 8 и 9 января между Киевом и Львовом

ПАО "Укрзализныця" назначила на 8 и 9 января курсирование дополнительного поезда "Интерсити +" № 745/746 сообщением Киев – Львов - Киев.

Как сообщила пресс-служба ПАО, скоростной поезд отправиться со ст. Дарница в 12:00, со ст. Киев-Пассажирский в 12:24, прибудет во Львов в 17:43. Поезд проследует с остановкой в Коростене (13: 55-13: 56).

В обратном направлении из Львова поезд отправится в 18:07 и прибудет на ст. Киев-Пассажирский в 23:59, на ст. Дарница в 00:23. Поезд проследует с остановками на ст. Коростень (22: 20-22: 21) и Святошино (23: 48-23: 49).

Кроме этого, поезда, во Львов ежедневно курсируют скоростные поезда Интерсити + и Интерсити № 743/744, № 747/748 и № 705/706.

Как сообщалось, "Укрзализныця" назначила к зимним праздникам 43 дополнительных поезда на 243 рейса в популярных направлениях.

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