Один украинский военный ранен в зоне АТО за сутки

Один украинский военнослужащий получил ранения в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны за минувшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий никто из украинских военных не погиб один получил ранения в результате обстрелов на Светлодарской дуге", - сказал он на брифинге в четверг в Киеве.

А.Мотузяник отметил, что боевая активность противника возросла, за сутки зафиксировано 52 обстрела, тяжелое вооружение противник применял в среду на всех трех направлениях.

Так на луганском направлении основные боевые действия велись на участке фронта Новозвановка - Троицкое, за сутки на этих рубежах бандформирования выпустили по позициям сил АТО почти 50 минометных мин и 4 артиллерийских снаряда. Параллельно с тяжелым вооружением на этом участке фронта противник широко применял гранатометы различных систем и пулеметы. Дважды режим тишины противник нарушал в Станице Луганской. Всего за минувшие сутки на луганском направлении зафиксировано 16 вражеских обстрелов, из них половина - из тяжелого вооружения.

На донецком направлении на Светлодарскую дугу приходится половина всех случаев нарушения перемирия за среду на этом направлении. Каждый из семи вражеских обстрелов позиций сил АТО вблизи н.п.Луганское продолжался в среднем один час. Наравне с легким вооружением, противник широко применял минометы и вооружения на БМП.

Две мощные перестрелки продолжительностью 2 часа каждая состоялись в Авдеевский промзоне сразу после захода солнца. Также дважды враг нарушил режим прекращения огня в соседней с Авдеевка Крутой Балке. Всего за минувшие сутки на донецком направлении зафиксировано 15 вражеских обстрелов, в том числе 6 - с применением минометов.

На мариупольском направлении спокойно было на участке фронта Марьинка - Красногоровка. Зато боевые действия переместились на юг – линию фронта Павлополь - Гнутово - Талаковка - Лебединский - Водяное - Широкино. Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении состоялся 21 вражеский обстрел, в том числе 4 - с применением тяжелого вооружения.