Украинские пограничники задержали нелегалов из Сирии и Турции, пытавшихся попасть в Польшу

Пограничники отдела "Шегини" Мостиского отряда Государственной пограничной службы задержали возле украинско-польской границы в четверг утром семью нелегальных мигрантов из Сирии и гражданина Турции.

"Сегодня утром участковый инспектор пограничной службы совместно с представителем местного общественного формирования по охране границы задержал трех граждан Сирии - мужчину, его жену и их совершеннолетнего сына. Кроме того, рядом… испытывал судьбу еще и гражданин Турции. Охранники границы поймали мужчину в тот момент, когда он перелазил через заградительный забор на границе", - сообщает отдел взаимодействия со СМИ администрации Госпогранслужбы в четверг.

В ведомстве отмечают, что все задержанные рассчитывали в метель, не оставляя следов на снегу, обойти пункт пропуска и добраться до соседней Польши.

Кроме того, пограничники отдела "Рава-Русская" Львовского отряда задержали на расстоянии 1 км до границы с Польшей гражданина Алжира, который определенное время он проживал в Украине как студент столичного учебного заведения и имел разрешение на временное проживание в Украине. Задержанный сознался, что искал лучшей судьбы в одной из стран ЕС.

"Решение о привлечении к ответственности нарушителей государственной границы в дальнейшем будет принимать суд", - заявили в Госпогранслужбе.