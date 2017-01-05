События

12:27 05.01.2017

Белорус пытался ввезти в Украину грузовик поддельных сигарет

Пограничники Северного регионального управления Госпогранслужбы Украины в пункте пропуска "Доманово" на границе с Беларусью остановили грузовик с 1,240 тыс. ящиками с контрафактными сигаретами, которые гражданин Беларуси пытался нелегально ввезти в Украину.

"При оформлении транспортного средства под управлением гражданина Республики Беларусь у пограничников возникло подозрение относительно легитимности отправителя и получателя 1,240 тыс. ящиков сигарет. Во избежание незаконного ввоза подакцизных товаров на территорию Украины и проведения дальнейших проверочных мероприятий пограничники инициировали углубленный осмотр груза", - сообщило погранведомство в четверг.

В результате осмотра было установлено, что сигареты, перемещаемые через госграницу, не имеют марок акцизного сбора, содержат признаки незаконного изготовления и подделки упаковки. В ходе изучения товарно-сопроводительных документов возникло сомнение в их подлинности. Данные о предприятии-отправителе имели признаки фиктивности.

Сведения по данному событию внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 204 УК Украины "Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров".

Начато досудебное расследование. Проводятся следственные действия. Транспортное средство с табачными изделиями стоимостью более $180 тыс. задержано и изъято.

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