События

12:23 05.01.2017

Власти Киева намерены соединить пешеходным мостом Арку Дружбы народов с Владимирской горкой

Власти Киева намерены построить пешеходный мост, который соединит Арку Дружбы народов в Хрещатом парке с Владимирской горкой, сообщил народный депутат (фракция "Блок Петра Порошенко") – советник мэра столицы Дмитрий Белоцерковец на своей странице в Facebook.

"Уже состоялся ряд встреч с потенциальными инвесторами относительно развития канатной дороги, которая будет соединять Левый и Правый берег Киева, а центральным узлом проекта будет Гидропарк и Труханов остров", – также сообщил он.

По словам Д.Белоцерковца, указанные проекты будут направлены на развитие туристического потенциала Киева, поскольку в перспективе позволят объединить и сделать более доступными пешеходные маршруты как для жителей города, так и для туристов.

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