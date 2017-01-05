Спасатели помогли отбуксировать застрявший в Киевской области автобус с учениками младших классов

В среду вечером в оперативно-диспетчерскую службу Бородянского района Киевской области поступило сообщение с просьбой о помощи в буксировке автобуса с детьми, застрявшего на обочине автодороги Киев - Ковель вблизи с. Поташне.

Как сообщает в четверг пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, вызов поступил 4 января в 19.30. Когда спасатели прибыли на место происшествия, то оказалось, что перевозивший детей из Киева в Коростень автобус не может самостоятельно выехать с обочины дороги.

"В автобусе находились 50 младших школьников и трое взрослых. Спасатели с помощью троса вытащили автобус на дорогу и провели его буксировки для запуска двигателя. Наименьших детишек, чтобы они не замерзли, на данный момент работники ГСЧС пересадили в пожарный автомобиль. В тот же вечер все вовремя добрались до своих домов", - говорится в сообщении.