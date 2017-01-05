События

12:04 05.01.2017

В штаб-квартире Goldman Sachs прошла акция протеста против связей банка с правительством США

Несколько десятков американцев устроили акцию протеста в холле штаб-квартиры банка Goldman Sachs в Нью-Йорке, выразив недовольство включением многих связанных с банком лиц в состав нового правительства избранного президента Дональда Трампа.

Полиция отобрала у протестующих несколько плакатов и вывела их из здания, однако активисты пообещали провести повторную акцию 17 января.

"Мы уважаем право каждого на свободу собраний и свободу слова в рамках закона, заявила представитель банка Тиффани Гэлвин. - В данном случае полицейские выдворили этих граждан из здания, поскольку акция являлась незаконным проникновением".

Д.Трамп, неоднократно в ходе своей компании использовавший название банка в качестве символа крупной и алчной корпорации, выдвинул кандидатуры людей, тесно связанных с Goldman, на ключевые посты в своем формирующемся правительства.

Так, Стивен Мнучин, бывший партнер в банке, может стать новым министром финансов, а президенту Goldman Sachs Гэри Коэну предложено стать советником по экономике и главой Национального экономического совета.

В среду Д.Трамп выдвинул кандидатуру Джея Клейтона, партнера юридической фирмы Sullivan & Cromwell, более века сотрудничающей с Goldman, на пост председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). По источникам агентства Bloomberg, жена Дж.Клейтона работает в банке управляющим средствами состоятельных клиентов.

ВАЖНОЕ

Один украинский военный ранен в зоне АТО за сутки

Почти сотни старопечатных книг недосчитались по итогам проверки во Львовской галерее искусств

За минувшие сутки боевики 52 раза открывали огонь по позициям украинских военных, один военнослужащий ранен

Боевики 32 раза обстреляли позиции сил АТО в среду, один украинский военный ранен

ВСУ в 2017 году займутся профессиональным комплектованием офицерского состава

ПОСЛЕДНЕЕ

Прокуратура Киева не допустила застройки рекреационной зоны у Батыевой горы

Украинские пограничники задержали нелегалов из Сирии и Турции, пытавшихся попасть в Польшу

Белорус пытался ввезти в Украину грузовик поддельных сигарет

Власти Киева намерены соединить пешеходным мостом Арку Дружбы народов с Владимирской горкой

Спасатели помогли отбуксировать застрявший в Киевской области автобус с учениками младших классов

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Новости авто
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА