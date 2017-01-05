Почти сотни старопечатных книг недосчитались по итогам проверки во Львовской галерее искусств
Генеральный директор Львовской галереи искусств Тарас Возняк заявил по итогам проверки только кириллических старопечатных книг об исчезновении из галереи 95-ти старопечатных книг, сообщает в четверг местное интернет-издание "zaxid.net".
"Очевидно, что разворовывалось все это десятилетиями. Мы пока еще не проверяли старопечатные книги на немецком, польском и других языках. Они еще больше импортопривлекательные", - отметил Т.Возняк.
По данным издания, руководство галереи уже сделало представление в Службу безопасности Украины и Нацполицию. "Мы хотим все сделать максимально публичным, чтобы дело было невозможно замять", - отметил Т.Возняк и добавил, что теперь понял, почему его назначение вызвало такой яростное сопротивление.