События

11:41 05.01.2017

Почти сотни старопечатных книг недосчитались по итогам проверки во Львовской галерее искусств

Генеральный директор Львовской галереи искусств Тарас Возняк заявил по итогам проверки только кириллических старопечатных книг об исчезновении из галереи 95-ти старопечатных книг, сообщает в четверг местное интернет-издание "zaxid.net".

"Очевидно, что разворовывалось все это десятилетиями. Мы пока еще не проверяли старопечатные книги на немецком, польском и других языках. Они еще больше импортопривлекательные", - отметил Т.Возняк.

По данным издания, руководство галереи уже сделало представление в Службу безопасности Украины и Нацполицию. "Мы хотим все сделать максимально публичным, чтобы дело было невозможно замять", - отметил Т.Возняк и добавил, что теперь понял, почему его назначение вызвало такой яростное сопротивление.

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