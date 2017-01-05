События

11:23 05.01.2017

Начотдела экспертного центра требовал 50тыс.грн за заключение на проведение санитарных вырубок леса

В Киеве полиция задержала начальника отдела экспертного центра, который требовал 50 тыс. грн от представителя общества за предоставление экспертного заключения на проведение санитарных вырубок леса.

"Начальника отдела экспертного центра задержали в служебном кабинете государственного предприятия во время получения им неправомерной выгоды. Экспертное заключение, которое за неправомерное вознаграждение должен был предоставить руководитель (отдела – ИФ), дает право проводить санитарные и другие вырубки деревьев в лесополосах, парковых и лесных зонах и подтверждает соответствие и необходимость указанных работ", - говорится в сообщении пресс-службы Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

Средства получались в два этапа. Правоохранители задокументировали первый факт вымогательства и получения должностным лицом взятки в сумме 5тыс. грн. Эксперт задержан "на горячем" во время получения второй части неправомерной выгоды в сумме 45тыс. грн.

По данному факту прокуратурой города Киева начато уголовное производство по ч.3 ст.368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины).

Правонарушитель задержан и ему сообщено о подозрении в совершении преступления. Злоумышленнику грозит до 10-ти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3-х лет, с конфискацией имущества.

Продолжаются следственные действия для установления дополнительных фактов получения неправомерной выгоды.

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