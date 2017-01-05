К сведению: об ОТМЕНЕ анонсированной на 12.00 пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Вся правда о деле Пашинского: новые подробности и факты, которые помогут объективному следствию"

ОТМЕНЯЕТСЯ анонсированная на четверг, 5 января, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" пресс-конференция на тему "Вся правда о деле Пашинского: новые подробности и факты, которые помогут объективному следствию" с участием жены Вячеслава Химикуса (пострадавшего в результате стрельбы из пистолета народного депутата Сергея Пашинского) Ольги Химикус и главы общественной организации "Вече Украины" Инны Богословской (ул. Рейтарская, 8/5-А).