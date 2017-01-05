На Закарпатье продолжается ликвидация последствий схода лавин - спасатели

В среду из-за сильного снегопада и ухудшения погодных условий на территории Закарпатской области затруднено движения автотранспорта на главных трассах, об этом сообщает Управление Государственной службы чрезвычайных ситуаций региона.

"4 января из-за ухудшения погодных условий (интенсивные осадки в виде снега) на территории Закарпатской области затруднено движение транспорта на автодорогах государственного значения, в частности: М06 Киев - Чоп, Н13 Львов - Самбор - Ужгород, Н09 Мукачево - Рогатин - Львов, Р21 Долина-Хуст", следует из сообщения ведомства в фейсбук.

Также сообщается, что по состоянию на 8.00 четверга на перевалах Закарпатской области движение большегрузного транспорта остается ограниченным. Транспорт, который движется в указанных направлениях, направляется к местам временного отстоя транзитного транспорта. Движение легковых автомобилей продолжается.

За прошедшие сутки спасатели уже отбуксировали 87 автомобилей, которые застряли на заснеженных трассах Закарпатской области. Работа по буксировке продолжается, для чего в ГСЧС региона привлечено 15 единиц техники и 50 спасателей.

Электроснабжение во всех населенных пунктах обеспечено.

По информации спасателей, последствие схода лавины в Тячевском районе ликвидированы; а в Хустском районе силами государственного пожарно-спасательного поста с.Колочава и 2 единицами снегоочистительной техники Межгорского и Хустского райавтодора продолжаются.

По информации спасателей, в результате схода лавины в Хустском районе были заблокированы 6 автомобилей, в которых находилось 11 человек, которые покинули автомобили самостоятельно. Жертв и травмированных в результате происшествия нет. В настоящее время все 11 человек временно размещены в Ольшанского дома-интерната для детей-инвалидов.