События

07:11 05.01.2017

На Николаевщине под колесами поезда погиб монтер ремонтной бригады - правоохранители

В среду в Баштанский отдел полиции Главного управления Национальной полиции в Николаевской области поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции "Явкино", под колесами скоростного поезда сообщением "Киев – Херсон", погиб 48-летний монтер ремонтной бригады, следует из сообщения Отдела коммуникации Нацполиции области.

"По предварительным данным, погибший в составе бригады работал на железнодорожном переезде", уточняется в сообщении.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, проводятся следственные действия.

Сведения о происшествии внесены в Единый учет, предварительная квалификация по признакам ст.291 УК Украины "Нарушение действующих на транспорте правил".

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