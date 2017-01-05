События

06:25 05.01.2017

За минувшие сутки боевики 52 раза открывали огонь по позициям украинских военных, один военнослужащий ранен – штаб

За минувшие сутки боевики из запрещенного минскими договоренностями вооружения 52 раза открывали огонь по позициям украинских военных на всех направлениях, следует из сообщения пресс-центра штаба АТО в четверг утром.

"Российско-оккупационные войска продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях. Одного нашего военнослужащего ранило", - следует из сообщения.

На Мариупольском направлении из минометов различных калибров боевики неоднократно обстреливали Водяное, Лебединское и Широкино. С гранатометов и стрелкового оружия - Гнутово, Широкино, Талаковку и Павлополь. По Широкино неоднократно огонь вела БМП оккупантов.

На Луганском направлении по Новозвановке и Богуславской стреляли из 120 мм минометов, а по Новоалександровке и Станице Луганской - из гранатометов.

На Донецком направлении с 152 мм артиллерии огонь велся по украинским позициям в районе Троицкого. Из 120 и 82 мм минометов противник вел огонь по Троицкому, а также по Зайцево и Луганскому. С гранатометов и стрелкового оружия неоднократно обстреливались Луганское, Авдеевка и Крутая Балка.

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