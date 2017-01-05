События

04:54 05.01.2017

Харьковчанин, выманивавший у пенсионеров деньги под предлогом замены окон, приговорен к 2 годам тюрьмы – прокуратура

Московский райсуд Харькова вынес обвинительный приговор в отношении 37-летнего харьковчанина, который выманивал у пенсионеров деньги, обещая заменить им окна.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, мужчина признан виновным в мошенничестве (ч. 1, 2 ст. 190 УК Украины).

"Злоумышленник приговорен к 2 годам лишения свободы... Сейчас приговор суда не действует, поскольку идет время на его апелляционное обжалование", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как было установлено, на протяжении почти полугода мужчина, представляясь частным предпринимателем, предлагал гражданам услуги по ремонту и установке металлопластиковых окон и дверей. Получив задаток, псевдопредприниматель исчезал с деньгами, не выполнив работу. В суде было доказано 9 эпизодов мошенничества на общую сумму около 18 тыс.грн.

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