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03:54 05.01.2017

Спикер Палаты представителей США назвал Ассанджа "прислужником России"

Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Пол Райан назвал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанджа "прислужником России", известным кражами секретной информации и стремлением нанести вред безопасности Соединенных Штатов, сообщает в четверг Радио Свобода.

"Любой 14-летний подросток мог взломать электронную почту руководителя избирательного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты. Почему Национальный комитет Демократической партии был столь беспечен? Более того, Ассандж уверяет, что не получал от русских никакой информации. Наши разведчики не могут быть стопроцентно уверены, что во взломах виновата Россия", – ссылаясь на заявления Ассанджа во вторник, написал новоизбранный президент США Дональд Трамп в “Твиттере", до обвинения основателя WikiLeaks П.Райаном.

В ответ П.Райан выразил надежду на то, что назначенная на пятницу встреча представителей американского разведсообщества с Трампом позволит избранному президенту составить более ясное мнение об операциях российских хакеров.

Вместе с тем, из вечернего выпуска газеты The Wall Street Journal в среду стало известно о том, что администрация Дональда Трампа планирует реорганизацию американских разведслужб, считая их излишне политизированными, сообщили на Радио Свободы.

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