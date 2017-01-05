Впервые с 2008 г. президент Молдовы встретился со своим коллегой из Приднестровья

В Бендерах, впервые с 2008 г., прошла встреча президента Молдовы Игоря Додона и руководителя Приднестровья Вадима Красносельского. Молдавский лидер поздравил коллегу с победой на выборах, о чем сообщил на своей странице в фейсбук.

"Учитывая доверие граждан, оказанное на выборах по обе стороны Днестра, мы подчеркнули, что данная встреча является первым важным шагом на пути нахождения решений накопившихся вопросов и проблем, которые облегчат жизнь простым людям", – написал И.Додон в среду.

Было отмечено, что лидеры государств обсудили целый спектр вопросов, начиная от дипломов, номеров, обработки сельхозземель в Дубоссарском районе, проблемы молдавских школ, связи и заканчивая упрощением передвижения граждан между двумя берегами Днестра.

Также И.Додон написал, что в Бендерах они "договорились о том, что наши коллеги разработают пакетный подход в решении ряда вопросов и что в ближайшее время вновь встретимся, чтобы обсудить конкретные решения и сроки".

Президенты посетили храм Святого Благоверного князя Александра Невского и военно-мемориальный комплекс "Бендерская Крепость". И.Додон отметил, что "подобные памятники являются нашим общим культурно-историческим наследием. Они лишний раз напоминают о том, что наших сограждан по обе стороны Днестра объединяет и единая история, и одна Православная вера".

В сообщении также было отмечено установление хорошего контакта, открытости и готовности к компромиссам с обеих сторон. В результате встречи лидеры стран пришли к общей цели – решить анонсированные проблемы в течение 2017 г.