На Рождество полиция увеличит количество нарядов, которые будут охранять правопорядок на улицах Донетчины

Во время рождественских праздников безопасность в прифронтовой Донетчине будут обеспечивать более 2 тыс. правоохранителей работающих в усиленном режиме, об этом сообщил глава управления Национальной полиции Украины в Донецкой области генерала Вячеслав Аброськин.

"Накануне Рождества Вячеслав Аброськин поставил задачу пересмотреть расстановку сил и средств полиции в каждом населенном пункте региона и предупредил начальников отделов и отделений о личной ответственности за безопасность людей", - следует из сообщения на сайте ведомства.

Согласно информации правоохранителей, в ряде населенных пунктов организована превентивная работа, а также приняты определенные кадровые перемещения. Особое внимание уделено охране правопорядка на линии разграничения.

Среди главных рычагов влияния на предотвращение роста уровня преступности, которых нет в других регионах, была отмечена роль блокпостов. Во время праздников на них ежедневно работают 195 правоохранителей, которые в прошлом месяце изъяли 12 боевых гранат, противотанковую мину и порох.

"На сегодняшний день это самый действенный механизм, который позволяет остановить поток оружия, боеприпасов и взрывчатки в мирные области. Изымаются сотни тысяч опасных предметов. Благодаря нашей работе на блокпостах жители понимают - это делать необходимо", - подчеркнул В.Аброськин.

Безопасность жителей на улицах городов круглосуточно обеспечивает более 1,6тыс. правоохранителей, еще 600 полицейских будут охранять правопорядок у культовых сооружений, где состоится праздничная служба. На стратегических объектах жизнеобеспечения несут службу 402 работника полиции.