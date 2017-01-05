Президент США Барак Обама попрощался с вооруженными силами как Верховный главнокомандующий

Президент США Барак Обама на базе в Форт-Майер, штат Вирджиния, попрощался с вооруженными силами как Верховный главнокомандующий, об этом сообщили на Радио Свобода в четверг.

В своем выступлении Обама сказал, что для него не было "большей привилегии и большей чести, чем служить в качестве главнокомандующего величайших военных в мире".

На мероприятии присутствовали – генерал Джозеф Данфорд, председатель Объединенного комитета начальников штабов, министр обороны Эш Картер и вице-президент Джо Байден.

Обама провел смотр войск почетного караула, выстроенного в его честь.

После представления флагов родов войск и исполнения национального гимна, уходящему президенту была вручена медаль за выдающиеся заслуги в военном строительстве. Презентацию провел генерал Д.Данфорд, который высоко оценил действия президента как Верховного главнокомандующего.

Кроме того, на сайте Белого дома представлены достижения Обамы как президента США –его борьба с терроризмом и уничтожение Усамы Бен Ладена, создание системы противоракетной обороны и сдерживание агрессивных устремлений России.

Э.Картер рассказал о военных достижениях последних восьми лет президентства Обамы, которые прошли в соответствии американских ценностей. Картер также похвалил Обаму за умелое руководство вооруженными силами страны и за принятие необходимых решений.

20 января 2017 г. Барак Обама покинет пост президента США. Новым лидером американцев станет Дональд Трамп.