События

23:33 04.01.2017

Старшим дипломатом в госдепе США после инаугурации Трампа будет замгоссекретаря по политическим вопросам Шэнон

После инаугурации избранного президента США Дональда Трампа старшим по рангу дипломатом в госдепе окажется замгоссекретаря по политическим вопросам Том Шэннон, сообщил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Джон Кирби.

"В момент инаугурации замгоссекретаря по политическим вопросам Том Шэннон окажется самым старшим карьерным дипломатом", - сказал он в среду на брифинге, отвечая на вопрос, кто будет временно возглавлять госдепартамент до утверждения сенатом кандидатуры Рекса Тиллерсона, которого Д.Трамп намерен выдвинуть на пост госсекретаря.

В то же время, по словам Дж.Кирби, "решение о том, кто будет исполнять обязанности госсекретаря, будет принимать переходная команда".

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