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21:43 04.01.2017

В Белом доме предупреждают Трампа о политических последствиях решения по поводу возможной деятельности России в киберсфере

Решение, которое примет избранный президент США Дональд Трамп по поводу предполагаемой злонамеренной деятельности России в киберсфере во время избирательной кампании, может иметь политические последствия для Д.Трампа, считает пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.

"С одной стороны - русские и Ассандж (основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж - ИФ). С другой - 17 агентств разведки, привлеченные эксперты в киберсфере, демократы и республиканцы, а также лишь один советник господина Трампа, который выразил озабоченность вредоносной деятельностью России в киберпространстве в контексте выборов", - сказал он в среду на брифинге в Вашингтоне.

По его словам, "избранному президенту придется определиться, кому он верит". "Решение будет иметь последствия для того пути, которым он будет управлять страной", сказал Дж.Эрнест.

Он напомнил, что президент США Барак Обама поручил разведывательному сообществу подготовить совместный доклад о предположительном вмешательстве России с помощью хакерских атак в выборы 2016, 2012 и 2008 года, а также поделиться этой информацией с членами конгресса и командой избранного президента, "чтобы они поняли, насколько это серьезно".

Ранее избранный президент США Д.Трамп в очередной раз назвал неосторожность причиной взлома серверов Национального комитета Демократической партии США (DNC).

"Джулиан Ассанж сказал, что "взломать (электронную почту) Подесты (главы избирательного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты - ИФ) мог бы 14-летний подросток". Почему в DNC были так неосмотрительны?", - написал Д.Трамп в среду в "Твиттере".

Избранный президент также обратил внимание на то, что основатель WikiLeaks Дж.Ассанж опроверг информацию о том, что якобы получал информацию от России.

Кроме того, Д.Трамп согласился с оценкой Дж.Ассанжа по поводу работы американских СМИ, назвавшего их "нечестными". "Они куда более нечестны, чем можно подумать", - написал Д.Трамп в соцсети.

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